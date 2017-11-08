Создать интернет магазин New Balance

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Закрыт14 заявок211 просмотров

Нужно создать интернет магазин, Newbalance.com (пример), все фото брать оттуда.

Разместить интернет магазин можно на wix.com

Главное, чтобы был удобный и были подключены платежные системы.

Интересуют сроки и минимальная цена.

8 лет назад
kutyaevmikhail
Руслан 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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