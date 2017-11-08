После переноса с хостинга на хостинг перестала работать корзина, и можуль покупки в один клик. Надо починить и стилизовать корзину вот так. https://wedal.ru/images/stories/ARTICLES/VirtueMart2/10/16.jpg Интересует срок и цена. Сайт send pack .ru Joomla ...
Разработать туристический портал
Портал вида https://www.airbnb.ru/s/experiences?refinement_path=%2Fexperiences&s_tag=gmJ8MsAB&allow_override%5B%5D=
Состоит из предложения туров гидами и заказа туров посетителями(туристами).
1. Интеграция с платежными системами
2. Чаты (приватные) между туристами и гидами
3. Отзывы по туру
4. Мультиязычность
Заявки фрилансеров
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