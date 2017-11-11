После переноса с хостинга на хостинг перестала работать корзина, и можуль покупки в один клик. Надо починить и стилизовать корзину вот так. https://wedal.ru/images/stories/ARTICLES/VirtueMart2/10/16.jpg Интересует срок и цена. Сайт send pack .ru Joomla ...
Доработка сайта на ОпенКарт Пиноккио
Техническое задание сайта pinokkio-k.ru
1. Перенести номера страниц вверх, что бы они сразу располагались ниже крайних дверей. Это сделать во всех разделах
2. Изменить строчки: прилагаю скриншот
(Сейчас так) Вы так же можете заказать рассчет по индивидуальным параметрам!
(Должно быть так) Вы так же можете заказать рассчет дверного блока по индивидуальным параметрам!
(Сейчас так) Изготовим дверь любого размера в срок от трех дней
(Должно быть так) Изготовим дверь любого размера в срок до 10 дней
3. http://pinokkio-k.ru/nestandartnie-dveri/ Увеличить текст который находиться в рамке
http://pinokkio-k.ru/nestandartnie-dveri/ Пример размера шрифта, который применить к рамке
4. http://pinokkio-k.ru/mezhkomnatnie-dveri/nestandartnie-dveri/pnk1olhanst/ Добавить текст - Так же в наличии есть множество видов шпона ценных пород дерева, которые не указаны на сайте. (размер данной фразы сделать в полтора раза больше чем близлежащий текст и выделить жирным шрифтом) показал на скриншоте, Такое сделать в "Каталоге" во всех разделах и во всех карточках этих разделов
5. http://pinokkio-k.ru/mezhkomnatnie-dveri/nestandartnie-dveri/pnk1olhanst/
Убрать часть текста (показал на скриншоте) и вместо него поставить новый (показал на скриншоте), так же в одном из предложений стоит от 20%, а надо поставить что бы было от 10% (показал на скриншоте где нужно поменять)
Вот новый текст, который нужно вставить:
Дверные полотна могут быть укомплектованы по Вашему желанию дверными коробками и наличниками. Цены на деревянные шпонированные коробки высотой 2 100 по толщине стены:
•до 75 мм - без порога 1 000 руб / с порогом 1 250 руб
•до 100 мм - без порога 1 200 руб / с порогом 1 440 руб
•до 130 мм - без порога 1 500 руб / с порогом 1 800 руб
•до 180 мм - без порога 1 900 руб / с порогом 2 300 руб
Потом когда текст поменяется, его нужно будет выделить рамкой (пример показал на скриншоте, на тексте, который есть в данный момент)
Пример рамки которая уже есть на сайте, думаю такую же можно сделать или если будет сложность с этой рамкой, то какуюнить другую, главное выделить текст
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Портал вида https://www.airbnb.ru/s/experiences?refinement_path=%2Fexperiences&s_tag=gmJ8MsAB&allow_override%5B%5D= Состоит из предложения туров гидами и заказа туров посетителями(туристами). 1. Интеграция с платежными системами 2. Чаты (приватные) между туристами и гидами 3. Отзывы по туру 4. МультиязычностьИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт по торговле автозапчастями на примере http://www.smauto.ru/ или www.smtauto.ru Сайт необходимо разработать на 1С-Битрикс. Подключать модуль с https://tecdoc.abcp.ru/ или https://tecdoc-module.com/ (здесь нет адаптивной версии – шаблон придется настраивать). Жду ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на последней версии joomla.Сделать или настроить готовый Интернет магазин (я так понимаю полноценный с модулем оплаты картой и тд.) или модуль заказа (я так понимаю дешевле, можно без оплаты, пока устроит и такой) На 5-6 ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать интернет магазин, Newbalance.com (пример), все фото брать оттуда. Разместить интернет магазин можно на wix.com Главное, чтобы был удобный и были подключены платежные системы. Интересуют сроки и ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен дропшиппинг сервис. Кто готов реализовать? Обязательно iOS/Android приложение. Количество товаров от 10 000. apps.shopify.com/oberlo apps.shopify.com/mobiapp-... Жду предложения по цене и срокам. Интересуют минимальные сроки. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать автоматическую рассылку на сервисе по рассылкам. Настроить письма (по разным шаблонам) в зависимости от действий клиента. Настроить отправку сообщений на телефон. Создать несколько лендингов (странички допродажи и благодарности). Настроить полную ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть действующий магазин на Opencart, функционал которого не устраивает www.moto-116.ru Требуется создать новый, или доработать уже имеющийся с нормальным функционалом, регистрацией, модулями оплаты и пр. Более подробное ТЗ при переписке. ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт8 лет назад
- Необходимо сделать простенькую регистрацию , с историей заказов и создания тикетов в личном кабинете - Необходимо переделать отображение категорий и подкатегорий на странице. - API оплата и панели в админке ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематика: Промышленное оборудование Техническое задание во вложении. Бюджет обсуждается при индивидуальном общении.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад