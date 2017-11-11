Доработка сайта на ОпенКарт Пиноккио

Техническое задание сайта pinokkio-k.ru

1. Перенести номера страниц вверх, что бы они сразу располагались ниже крайних дверей. Это сделать во всех разделах

2. Изменить строчки: прилагаю скриншот

(Сейчас так) Вы так же можете заказать рассчет по индивидуальным параметрам!

(Должно быть так) Вы так же можете заказать рассчет дверного блока по индивидуальным параметрам!

(Сейчас так) Изготовим дверь любого размера в срок от трех дней

(Должно быть так) Изготовим дверь любого размера в срок до 10 дней

3. http://pinokkio-k.ru/nestandartnie-dveri/ Увеличить текст который находиться в рамке

http://pinokkio-k.ru/nestandartnie-dveri/ Пример размера шрифта, который применить к рамке

4. http://pinokkio-k.ru/mezhkomnatnie-dveri/nestandartnie-dveri/pnk1olhanst/ Добавить текст - Так же в наличии есть множество видов шпона ценных пород дерева, которые не указаны на сайте. (размер данной фразы сделать в полтора раза больше чем близлежащий текст и выделить жирным шрифтом) показал на скриншоте, Такое сделать в "Каталоге" во всех разделах и во всех карточках этих разделов

5. http://pinokkio-k.ru/mezhkomnatnie-dveri/nestandartnie-dveri/pnk1olhanst/

Убрать часть текста (показал на скриншоте) и вместо него поставить новый (показал на скриншоте), так же в одном из предложений стоит от 20%, а надо поставить что бы было от 10% (показал на скриншоте где нужно поменять)

Вот новый текст, который нужно вставить:

Дверные полотна могут быть укомплектованы по Вашему желанию дверными коробками и наличниками. Цены на деревянные шпонированные коробки высотой 2 100 по толщине стены:

•до 75 мм - без порога 1 000 руб / с порогом 1 250 руб

•до 100 мм - без порога 1 200 руб / с порогом 1 440 руб

•до 130 мм - без порога 1 500 руб / с порогом 1 800 руб

•до 180 мм - без порога 1 900 руб / с порогом 2 300 руб

Потом когда текст поменяется, его нужно будет выделить рамкой (пример показал на скриншоте, на тексте, который есть в данный момент)

Пример рамки которая уже есть на сайте, думаю такую же можно сделать или если будет сложность с этой рамкой, то какуюнить другую, главное выделить текст