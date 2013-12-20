Программист Битрикс в интернет-магазин

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Закрыт2 заявки147 просмотров

В интернет-магазин требуется программист БИТРИКС для регулярного внедрения технических заданий от оптимизаторов. Степень сложности ТЗ от начального до сверхсложного. Пример в прикрепленном файле.

11 лет назад
powertool_alex
Александр 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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