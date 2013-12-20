Здравствуйте! Нужно сделать шаблон для simplacmsиз шаблона: http://8theme.com/demo/legenda/ функционал стандартный simplacms Вот список страниц которые нужны: http://8theme.com/demo/legenda/ — главная http://8theme.com/de...-category/me... — страница категории http://8theme.com/de...=ring-with-.... — ...
Программист Битрикс в интернет-магазин
В интернет-магазин требуется программист БИТРИКС для регулярного внедрения технических заданий от оптимизаторов. Степень сложности ТЗ от начального до сверхсложного. Пример в прикрепленном файле.
Заявки фрилансеров
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