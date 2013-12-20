Шаблон для SimplaCMS

Здравствуйте!

Нужно сделать шаблон для simplacmsиз шаблона:

http://8theme.com/demo/legenda/

функционал стандартный simplacms

Вот список страниц которые нужны:

http://8theme.com/demo/legenda/ — главная

http://8theme.com/de...-category/me... — страница категории

http://8theme.com/de...=ring-with-.... — картинка товара (эффект лупы можешь не делать ограничимся стандартным показом как в симпле)

http://8theme.com/de.../?blog=timeline — вывод всех записей блога

http://8theme.com/de...o-your-car-.... — вывод одной записи из блога

http://8theme.com/de...nda/no-sidebar/ —- страница страницы

http://8theme.com/de...nda/contacts-2/ —- контакты

http://8theme.com/demo/legenda/cart/ —- корзина (обрати внимание как выглядит когда корзина пустая и когда полная)

http://8theme.com/de...nda/my-account/ — страница логина и регистрации

http://8theme.com/de...an&post_type=p. — результаты поиска

Важно! Сохранение верстки и адаптивности 1 в 1 с донором.

От вас сроки и стоимость работ.

+50$ к стоимости, если сделано будет в течении 3х дней!

Оплата удобным для вас способом.