Движок Oscommerce/ 1)Сделать чтобы описание к категории не дублировалось на 2-й и остальных страницах, а показывалось только на первой. Нашел два варианта решения, но незнаю куда их вставлять: ...
Шаблон для SimplaCMS
Здравствуйте!
Нужно сделать шаблон для simplacmsиз шаблона:
http://8theme.com/demo/legenda/
функционал стандартный simplacms
Вот список страниц которые нужны:
http://8theme.com/demo/legenda/ — главная
http://8theme.com/de...-category/me... — страница категории
http://8theme.com/de...=ring-with-.... — картинка товара (эффект лупы можешь не делать ограничимся стандартным показом как в симпле)
http://8theme.com/de.../?blog=timeline — вывод всех записей блога
http://8theme.com/de...o-your-car-.... — вывод одной записи из блога
http://8theme.com/de...nda/no-sidebar/ —- страница страницы
http://8theme.com/de...nda/contacts-2/ —- контакты
http://8theme.com/demo/legenda/cart/ —- корзина (обрати внимание как выглядит когда корзина пустая и когда полная)
http://8theme.com/de...nda/my-account/ — страница логина и регистрации
http://8theme.com/de...an&post_type=p. — результаты поиска
Важно! Сохранение верстки и адаптивности 1 в 1 с донором.
От вас сроки и стоимость работ.
+50$ к стоимости, если сделано будет в течении 3х дней!
Оплата удобным для вас способом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Есть интернет магазин на restashop 1.4.4.0. нужно обновить до последней версии чтобы абсолютно весь функицонал остался рабочим. Заявки принимаются только от людей с опытом подобных работ.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо настроить вывод ссылок на информационные страницы (Каталог/Статьи) в главном меню. По-умолчанию они выводятся только в футере. т.е. нужно сделать так, чтобы в Главное меню попадали определенные страницы (например, сделать опцию ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Планируется магазин, ассортимент от постельного белья, матрасов до посуды и т.п. Ассортимент до 2000 наименований, примерно 12-15 разделов (или категорий) в каталоге товаров. В каждой категории у товаров разные свойства и нужно предусмотреть фильт ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Фирме из Туркменистана нужен такой же сайт http://samodostavka.ru для реализации сервиса регулярных покупок. Нас устроит заимствование дизайна и функционала этого сайта.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый день. Необходимо создать интернет магазин что бы была возможность оплачивать как с сайта (приватбанк, webmoney и т.д.), так и другими методами (выбирает сам покупатель). Для людей которые уже покупали, начислялись бонусы. Дизайн может быть ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, нужно реализовать YML карту под яндекс маркет ( одежды ) для WebAsystИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Есть готовый дизайн, он в прикрепленных файлах. Нужно натянуть на MODx. Платежки на сайте робокасса. Скрипт расчета есть готовый со старого сайта (пхп файлы) При выборе города меняется ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Всем здравствуйте. Имеется сайт на базе Джумла 2.5, продающий товары в двух онлайн-играх. Требуется создать новый дизайн проекту и добавить партнерский магазин сайта плати.ру со всеми его примочками (инфа ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Есть готовый дизайн, он в прикрепленных файлах. Нужно натянуть на любой движок. Платежки на сайте киви. Если какие вопросы - пишем не стесняемся. Сроки и цену просьба писать ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт11 лет назад