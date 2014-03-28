Редизайн + партнерский магазин

Всем здравствуйте.

Имеется сайт на базе Джумла 2.5, продающий товары в двух онлайн-играх.

Требуется создать новый дизайн проекту и добавить партнерский магазин сайта плати.ру со всеми его примочками (инфа тут http://www.plati.ru/asp/agent.asp?show=info) с созданием ~ 20 разделов с товарами, добавлением описания (описание предоставляю) и размещением товаров внутри каждого раздела.

Возможна последующая поддержка сайта и дальнейшее сотрудничество.

Возможна предоплата зарекомендовавшим себя фрилансерам.

Заявки рассматриваю только на совместную работу дизайн+партнерка. Если у вас только 1 вид работ, прошу не писать

Главное - качество!