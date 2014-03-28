Редизайн + партнерский магазин

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен15 заявок259 просмотров

Всем здравствуйте.

Имеется сайт на базе Джумла 2.5, продающий товары в двух онлайн-играх.

Требуется создать новый дизайн проекту и добавить партнерский магазин сайта плати.ру со всеми его примочками (инфа тут http://www.plati.ru/asp/agent.asp?show=info) с созданием ~ 20 разделов с товарами, добавлением описания (описание предоставляю) и размещением товаров внутри каждого раздела.

Возможна последующая поддержка сайта и дальнейшее сотрудничество.

Возможна предоплата зарекомендовавшим себя фрилансерам.

Заявки рассматриваю только на совместную работу дизайн+партнерка. Если у вас только 1 вид работ, прошу не писать

Главное - качество!

Joomla
11 лет назад
ggX
32 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

wolfel
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$910
10 дней
Очень порядочный человек, рекомендую
Александр отличный работодатель, всегда на связи, если что-то пошло не так, готов обсудить и разобраться.

Заявки фрилансеров

wolfel
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад