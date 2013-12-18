Здравствуйте,

Нужен самописный скрипт пример инет магазина для разной группы товара

хочу создать инет магазин но не как не могу выбрать концепцию

тех задание

нужен каталог товаров

фильтра для поиска товара

склеивания разных названий у поставщиков в одну , примеры “Samsung galaxy s3”, “Samsung galaxy sIII”

от Вас нужны исходники таблиц и страниц с комментариями заявки нужны только от тех кто уже создавал самописные инет магазины, приветствуется вариант чем проще