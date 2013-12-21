Внести небольшие правки в форму оформления заказа

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Завершен2 заявки168 просмотров

На сайте bestpryazha.ru (Joomla, VirtueMart) требуется упростить форму оформления заказа

Все правки изложены в приложенном файле.

Joomla
11 лет назад
amisha
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

JoomlaCoder
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-1)
11 лет назад
$22
1 день
Сделал чисто и качественно. Отличный специалист.

Заявки фрилансеров

JoomlaCoder
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-1)
11 лет назад