Настроить меню и вернуть карточку товара

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок117 просмотров

Сайт на Битрикс, объем работ – доработать выпадающее меню и настроить функционал карточки товара на сайте. Работа сейчас.

11 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров