Axure, прототип интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки175 просмотров

Добрый день.

Необходимо создать прототип интернет магазина в Axure

Вышлю ТЗ (в котором будут описана работа сайта, и примеры уже работающих магазинов с нужным функционалом)

Приложите ваши работы(если возможно), и укажите вашу цену.

Спасибо.

11 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров