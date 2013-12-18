Срочно разыскивается профессионал с опытом и умением разбираться в чужом коде\модуле Есть ряд нестандартных модулей которые надо переделать, доделать, модифицировать и улучшить Я хороший работодатель и у меня есть отзывы, всегда плачу за ...
Axure, прототип интернет магазина
Добрый день.
Необходимо создать прототип интернет магазина в Axure
Вышлю ТЗ (в котором будут описана работа сайта, и примеры уже работающих магазинов с нужным функционалом)
Приложите ваши работы(если возможно), и укажите вашу цену.
Спасибо.
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