Доработать PrestaShop

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок148 просмотров

Есть проект, доработан на 80-90%.

На сейчас есть 3 задачи:

- поправить отображение категории

- поправить пагинацию в категориях

- поправить отображение в модуле корзины

На будущее:

- подключить модуль оплаты карточкой через liqpay

- вести этот проект, дорабатывать.

PrestaShop
11 лет назад
Roland777
Евгений 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров