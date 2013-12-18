Настроить готовый шаблон на сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки155 просмотров

Сайт на джумле с виртумартом привести в рабочее состояние.Подогнать шаблон под мобильные устройства (он это предусматривает), включить все плагины и компоненты , настроить многоязычность , сделать так чтобы сайт был готов к заполнению товарами, контентом и начал работать.

Joomla
11 лет назад
etnobazar
Алексей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров