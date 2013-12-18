Нужно сделать им на MODx, дизайн есть

Здравствуйте!

Есть готовый дизайн, он в прикрепленных файлах. Нужно натянуть на MODx.

Платежки на сайте робокасса.

Скрипт расчета есть готовый со старого сайта (пхп файлы)

При выборе города меняется только контактная информация и карта.

Если какие вопросы - пишем не стесняемся.

Сроки и цену просьба писать в проекте.

Спасибо

да, я сам дизайнер, и проектов есть много….интересует долгосрочное сотрудничество