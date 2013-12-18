Сделать магазин по готовому дизайну

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Закрыт13 заявок191 просмотр

Здравствуйте!

Есть готовый дизайн, он в прикрепленных файлах. Нужно натянуть на любой движок.

Платежки на сайте киви.

Если какие вопросы - пишем не стесняемся.

Сроки и цену просьба писать в проекте.

Спасибо

да, я сам дизайнер, и проектов есть много….интересует долгосрочное сотрудничество

11 лет назад
flyink
Андрей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

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