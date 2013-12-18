Есть проект, доработан на 80-90%. На сейчас есть 3 задачи: - поправить отображение категории - поправить пагинацию в категориях - поправить отображение в модуле корзины На будущее: ...
Реализовать YML карту для Яндекс маркета одежды
Здравствуйте, нужно реализовать YML карту под яндекс маркет ( одежды ) для WebAsyst
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