Реализовать YML карту для Яндекс маркета одежды

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Здравствуйте, нужно реализовать YML карту под яндекс маркет ( одежды ) для WebAsyst

Webasyst
11 лет назад
bavard1992
Руслан 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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