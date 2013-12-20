Есть проект, доработан на 80-90%. На сейчас есть 3 задачи: - поправить отображение категории - поправить пагинацию в категориях - поправить отображение в модуле корзины На будущее: ...
Составить техническое задание для магазина.
Планируется магазин, ассортимент от постельного белья, матрасов до посуды и т.п. Ассортимент до 2000 наименований, примерно 12-15 разделов (или категорий) в каталоге товаров. В каждой категории у товаров разные свойства и нужно предусмотреть фильт по поиску в них. Каждый товар планируется показывать с рисунком.
Пока план делать на связке CMS + магазин, но возможны варианты.
Нужно ТЗ детальное, но понятное неспециалисту.
Заявки пожалуйста с ценой и временем. Оплата яндекс-деньги или PayPal
Заявки фрилансеров
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