Сервис регулярных покупок

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок143 просмотра

Фирме из Туркменистана нужен такой же сайт http://samodostavka.ru для реализации сервиса регулярных покупок. Нас устроит заимствование дизайна и функционала этого сайта.

11 лет назад
ozontm
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать PrestaShop

    $100

    Есть проект, доработан на 80-90%. На сейчас есть 3 задачи: - поправить отображение категории - поправить пагинацию в категориях - поправить отображение в модуле корзины На будущее: ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    $250

    Добрый день. Необходимо создать интернет магазин что бы была возможность оплачивать как с сайта (приватбанк, webmoney и т.д.), так и другими методами (выбирает сам покупатель). Для людей которые уже покупали, начислялись бонусы. Дизайн может быть ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно сделать им на MODx, дизайн есть

    Здравствуйте! Есть готовый дизайн, он в прикрепленных файлах. Нужно натянуть на MODx. Платежки на сайте робокасса. Скрипт расчета есть готовый со старого сайта (пхп файлы) При выборе города меняется ...

    MODXPHP
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн + партнерский магазин

    $1000

    Всем здравствуйте. Имеется сайт на базе Джумла 2.5, продающий товары в двух онлайн-играх. Требуется создать новый дизайн проекту и добавить партнерский магазин сайта плати.ру со всеми его примочками (инфа ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настроить готовый шаблон на сайте.

    Сайт на джумле с виртумартом привести в рабочее состояние.Подогнать шаблон под мобильные устройства (он это предусматривает), включить все плагины и компоненты , настроить многоязычность , сделать так чтобы сайт был готов к заполнению товарами, контентом ...

    Joomla
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Axure, прототип интернет магазина

    Добрый день. Необходимо создать прототип интернет магазина в Axure Вышлю ТЗ (в котором будут описана работа сайта, и примеры уже работающих магазинов с нужным функционалом) Приложите ваши работы(если возможно), и укажите вашу ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен самописный скрипт пример инет магазина

    Здравствуйте, Нужен самописный скрипт пример инет магазина для разной группы товара хочу создать инет магазин но не как не могу выбрать концепцию тех задание нужен каталог товаров фильтра для ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад