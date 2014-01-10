Создание интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен20 заявок254 просмотра

Добрый день. Необходимо создать интернет магазин что бы была возможность оплачивать как с сайта (приватбанк, webmoney и т.д.), так и другими методами (выбирает сам покупатель). Для людей которые уже покупали, начислялись бонусы. Дизайн может быть шаблонный но красивый. Точное тз будет написано вместе с профессионалом который будет делать сайт . Будем рады предложениям.

11 лет назад
intalate
Пенкин 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

PrimeStudi0
33 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$100
7 дней
Отличный исполнитель. Подсказали как грамотно сделать функции которые я хотел и воплотили это в рабочий проект. Аккурат к рождеству успели со сроками. Рекомендую к сотрудничеству.
Было приятно работать с заказчиком, хорошее тз и плотная работа по проекту дали хороший результат. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

PrimeStudi0
33 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад