Создание интернет-магазина

Добрый день. Необходимо создать интернет магазин что бы была возможность оплачивать как с сайта (приватбанк, webmoney и т.д.), так и другими методами (выбирает сам покупатель). Для людей которые уже покупали, начислялись бонусы. Дизайн может быть шаблонный но красивый. Точное тз будет написано вместе с профессионалом который будет делать сайт . Будем рады предложениям.