OpenCart. Ссылки на статьи в главном меню.

Необходимо настроить вывод ссылок на информационные страницы (Каталог/Статьи) в главном меню. По-умолчанию они выводятся только в футере.

т.е. нужно сделать так, чтобы в Главное меню попадали определенные страницы (например, сделать опцию с галочкой «Отображать в Главном меню» у статей) + сделать возможность формировать выпадающего меню из статей.

Пробовал подключить модуль http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=9491 , но он не работает в моей теме.

Версия OpenCart 1.5.5.1