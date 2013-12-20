OpenCart. Ссылки на статьи в главном меню.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки284 просмотра

Необходимо настроить вывод ссылок на информационные страницы (Каталог/Статьи) в главном меню. По-умолчанию они выводятся только в футере.

т.е. нужно сделать так, чтобы в Главное меню попадали определенные страницы (например, сделать опцию с галочкой «Отображать в Главном меню» у статей) + сделать возможность формировать выпадающего меню из статей.

Пробовал подключить модуль http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=9491 , но он не работает в моей теме.

Версия OpenCart 1.5.5.1

Opencart
11 лет назад
ApmeM
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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