Пара небольших доработок для Oscommerce

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Завершен2 заявки125 просмотров

Движок Oscommerce/

1)Сделать чтобы описание к категории не дублировалось на 2-й и остальных страницах, а показывалось только на первой.

Нашел два варианта решения, но незнаю куда их вставлять:

http://vamshop.ru/forum/topic/10057-как-перенести-текст-категорий-под-товары/page-3

http://vamshop.ru/forum/topic/2598-выводить-описание-категории-только-на-первой-с/

2)А вторая правочка это чтобы цены выводились для каждого товара в Боксе «Рекомендуем (Сопутствующие товары)» и

в боксе «Посетители, которые заказывают данный товар, также выбирают», а то сейчас просто название и все

Жду ваши предложения с указанием - цены и сроков.

11 лет назад
ramiras777
Кирилл 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lonerric
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$40
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lonerric
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад