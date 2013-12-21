Пара небольших доработок для Oscommerce

Движок Oscommerce/

1)Сделать чтобы описание к категории не дублировалось на 2-й и остальных страницах, а показывалось только на первой.

Нашел два варианта решения, но незнаю куда их вставлять:

http://vamshop.ru/forum/topic/10057-как-перенести-текст-категорий-под-товары/page-3

http://vamshop.ru/forum/topic/2598-выводить-описание-категории-только-на-первой-с/

2)А вторая правочка это чтобы цены выводились для каждого товара в Боксе «Рекомендуем (Сопутствующие товары)» и

в боксе «Посетители, которые заказывают данный товар, также выбирают», а то сейчас просто название и все

Жду ваши предложения с указанием - цены и сроков.