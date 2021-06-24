Разработка на CMS Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки3384 просмотра

Необходим разработчик на Битриксе. Необходимо доработать интернет-магазин. ТЗ скину кандидатам.

- Работа организована по часам, или по неделям: будем созваниваться например в понедельник, оценивать что можем сделать за неделю, а так же оценивать стоимость.

- Задачки ставятся в таск-менеджере

- необходимо ежедневно выгружать код на GitHub

- Быть на связи в оговоренное время (желательно рабочее время по Москве)

В ответе прошу указать:

1) Опыт работы с Битриксом (с примерами работ)

2) Свою ставку в час, или в неделю

3) Сколько часов в неделю сможете уделять проекту

4) Из какого вы города

4 года назад
motive-do
Андрей 
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Был
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