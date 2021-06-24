Требуется внести около 20 правок в интернет-магазин на Битриксе. Задачи включают донастройку системы тегов, изменение иконок, текста на кнопках и в формах, а также настройку личного кабинета пользователя. Оплата производится по затраченным часам.
Разработка на CMS Bitrix
Необходим разработчик на Битриксе. Необходимо доработать интернет-магазин. ТЗ скину кандидатам.
- Работа организована по часам, или по неделям: будем созваниваться например в понедельник, оценивать что можем сделать за неделю, а так же оценивать стоимость.
- Задачки ставятся в таск-менеджере
- необходимо ежедневно выгружать код на GitHub
- Быть на связи в оговоренное время (желательно рабочее время по Москве)
В ответе прошу указать:
1) Опыт работы с Битриксом (с примерами работ)
2) Свою ставку в час, или в неделю
3) Сколько часов в неделю сможете уделять проекту
4) Из какого вы города
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