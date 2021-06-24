Выполнить задачи по этапу программирования для интернет-магазина. Верстка готова. 1с интегрирована. Только доработка шаблона, создание модулей.

ТЗ кандидатам.

Приоритет тем, кто быстрее ответит.

При ответе присылайте ваши кейсы и сертификаты разработчика (если есть) на @joywin_HR или на почту [email protected]