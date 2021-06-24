Требуется настроить интеграцию keepincrm с интернет-магазином на OpenCart 3.0.3.2. Необходима синхронизация товаров по XML, услуг доставки, кнопка 'купить в один клик', а также синхронизация заказов с crm. После настройки требуется выгрузка данных из старой crm.