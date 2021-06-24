Требуется внести около 20 правок в интернет-магазин на Битриксе. Задачи включают донастройку системы тегов, изменение иконок, текста на кнопках и в формах, а также настройку личного кабинета пользователя. Оплата производится по затраченным часам.
Создание интернет магазина
Необходимо структурировать и наполнить сайт на базе CMS Opencart.
За основу планируем использовать базовый шаблон Opencart.
Тематика сайта это магазин активного отдыха, рыбалка туризм и т.д.
Есть уже понимание структуры сайта + файлы для загрузки товаров.
Вот примеры на которые ориентируемся https://www.flagman.kiev.ua/ и https://ibis.net.ua/ua/
По модулям и т.д. уже после знакомства и согласования работы.
Ориентировочный срок выполнения до конца июля (обсуждаемо)
Заявки фрилансеров
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