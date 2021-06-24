Необходимо структурировать и наполнить сайт на базе CMS Opencart.

За основу планируем использовать базовый шаблон Opencart.

Тематика сайта это магазин активного отдыха, рыбалка туризм и т.д.

Есть уже понимание структуры сайта + файлы для загрузки товаров.

Вот примеры на которые ориентируемся https://www.flagman.kiev.ua/ и https://ibis.net.ua/ua/

По модулям и т.д. уже после знакомства и согласования работы.

Ориентировочный срок выполнения до конца июля (обсуждаемо)