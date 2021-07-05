Необходимо настроить систему продажи психологических тестов на сайте с использованием WooCommerce. Требуется опыт в реализации подобных проектов. Укажите ссылки на выполненные работы в этой сфере.
Сайт для магазина свечей
Интернет-магазин
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify. Основная задача - настройка шаблона и добавление товаров из существующего магазина. Условия: отсутствие отзывов и рейтинга не должно влиять на выполнение заказа.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется специалист для разбора настроенного калькулятора товара в интернет-магазине на платформе Modx. Необходимо внести правки в размеры (длина, ширина, высота) и комплектацию. Подробности обсуждаются в переписке.Закрыт4 года назад
Требуется настроить цели в Google Analytics и Яндекс.Метрике через Google Tag Manager для интернет-магазина. Задача включает отслеживание всей последовательности прохождения корзины – от нажатия кнопки 'положить в корзину' до страницы 'спасибо за заказ'.Закрыт4 года назад
- $10
Требуются мелкие правки для карточки товара в Opencart 3. Необходимо сократить вывод контента и добавить новый функционал. Срок выполнения - сегодня, желательно в течение нескольких часов. Ищется программист для постоянных правок на сайтах ocStore 3.Закрыт4 года назад
Необходимо создать интернет-магазин на платформе Shopify с настройкой дропшипинга с AliExpress. Задача включает автоматический импорт товаров и изображений, оформление заказов и настройку оплат. Плагин должен автоматически обрабатывать заказы и отправлять коды отслеживания клиентам.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
Задача заключается в интеграции 'умного поиска' Multisearch.io для интернет-магазина на платформе X-Cart. Необходимо обеспечить корректную работу поиска для улучшения пользовательского опыта.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется создать интернет-магазин на платформе PrestaShop. Необходимо выполнить установку системы, подключение адаптивной темы, адаптацию под фирменный стиль и заполнение каталога товарами (50+ позиций). Также требуется оптимизация, установка модулей для оплаты (PayPal, Visa/Mastercard), а также интеграция видео с YouTube и майл-рассылки по клиентской базе.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется помощь с версткой и адаптацией дизайна интернет-магазина на Opencart 3. Необходимо сверстать адаптивный дизайн, аналогичный существующему на Opencart 1.5, с переносом и настройкой модулей. Важно, чтобы новый сайт корректно отображался как на ПК, так и на мобильных устройствах.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется обновление дизайна интернет-магазина на OpenCart, дизайн готов в Figma. Необходимо также реализовать интеграцию с платёжным провайдером и доработать функционал подписки. Рассматриваются кандидаты для долгосрочного сотрудничества. Опыт работы с OpenCart приветствуется.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад