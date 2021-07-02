Необходимо создать интернет-магазин на платформе Shopify с настройкой дропшипинга с AliExpress. Задача включает автоматический импорт товаров и изображений, оформление заказов и настройку оплат. Плагин должен автоматически обрабатывать заказы и отправлять коды отслеживания клиентам.
Мелкие правки Opencart 3 по карточке товара
Здравствуйте, нужно сократить вывод контента на карточке товара и добавить функционал.
Полное ТЗ по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ExifO0Lj9RFPpv-ICYrc_FpHcXsS8i8wq0sdKPQ07Ss/edit?usp=sharing
Срок: сегодня (желательно пару часов, так как объем небольшой)
Ищу программиста для постоянных мелких правок на сайтах опенкарт 3. (ocStore 3)
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