Есть магазин на OpenCart и есть несколько задачек по нему.

1. Обновление дизайна. Дизайн готов в фигме.

2. Необходимо реализовать интеграцию с платёжным провайдером.

3. Необходимо додумать и доделать функционал подписки.

Более подробно ТЗ обсудим с кандидатами. Нацелен на долгосрочное сотрудничество. Работы по OpenCart много.