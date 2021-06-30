Доработка интернет-магазина на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки2450 просмотров

Необходимо реализовать на сайте под управлением ocStore 2.3. следующие функции:

1. Выбор геопозиции.

2. Остатки по складам/магазинам.

3. Отображение цен по каждому складу/магазину.

4. Оформление заказа (Доработать вид).

Более подробно ТЗ обсудим с кандидатами. Нацелен на долгосрочное сотрудничество. Работы по OpenCart много. 

ocStoreOpencart
4 года назад
sklarenko
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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