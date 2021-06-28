Требуется разработка WEB-приложения для управленческого учета интернет-магазинов. Основные функции: учет склада, кассы, взаиморасчетов, списков и отчетов. Интерфейс должен быть адаптирован для смартфонов, обеспечивая удобный доступ к данным о приходах, расходах и остатках, а также формирования отчетов и дашбордов.
Правка на сайте Битрикс. Статусы заказов.
Синхронизировать статусы заказов в Личном кабинете сайта с Базой данных.
Скриншот во вложении.
Можете предложить свою цену.
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