Создать интернет-магазин на WordPress

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Закрыт15 заявок3629 просмотров

Задача подробно описана в техническом задании, которое и прилагаю

WordPress
4 года назад
guest_16246139278077
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Заявки фрилансеров

Кира
 
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3 года назад
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Андрей
 
30 лет
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Виталий
 
38 лет
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год назад
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Артур
 
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4 года назад
Артем
 
30 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
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Ярослав
 
25 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
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4 года назад
Андрей
 
30 лет
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Был
27 минут назад
61 отзыв
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Денис
 
29 лет
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Николай
 
53 года
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Елена
 
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Кирилл
 
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Александр
 
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35 лет
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