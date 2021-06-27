WEB-приложение для управленческого учета

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт13 заявок3524 просмотра

Нужно создать WEB-приложение для ведения управленческого учета:

- склад: приход, расход, остатки,

- касса: приход, расход, остаток,

- взаиморасчеты: ДБ, КТ, СДО,

- списки: номенклатура, склады, контрагенты, пользователи

- отчеты: продажи, затраты, прибыль,

- дашборды: касса, склад, прибыль, долги...

*** интерфейс должен быть максимально адаптирован под смартфон.

4 года назад
astor
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