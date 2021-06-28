Требуется разработка WEB-приложения для управленческого учета интернет-магазинов. Основные функции: учет склада, кассы, взаиморасчетов, списков и отчетов. Интерфейс должен быть адаптирован для смартфонов, обеспечивая удобный доступ к данным о приходах, расходах и остатках, а также формирования отчетов и дашбордов.
Магазин на Prestashop (подключение сервиса Libreka к сайту)
ТЗ:
товары из Libreka должны также импортироваться
функционал будет наполнять подмагазин и затем будет автоматически отображать товары для магазина- fan69
далее это можно будет применить для другого магазина с помощью ID.
Subshop - Erotisma-> все товары из Libreka -> все товары для Fan69
Subshop – какой то другой магазин1 -> товары из Libreka -> но только магазин 1 -> не для FAN69
этот функционал надо сделать.
API-данные/ подключение к функционалу
См. Приложение PDFDatei
Заявки фрилансеров
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