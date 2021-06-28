Магазин на Prestashop (подключение сервиса Libreka к сайту)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок2486 просмотров

ТЗ:

товары из Libreka должны также импортироваться

функционал будет наполнять подмагазин и затем будет автоматически отображать товары для магазина- fan69

далее это можно будет применить для другого магазина с помощью ID.

Subshop - Erotisma-> все товары из Libreka -> все товары для Fan69

Subshop – какой то другой магазин1 -> товары из Libreka -> но только магазин 1 -> не для FAN69

этот функционал надо сделать.

API-данные/ подключение к функционалу

См. Приложение PDFDatei

PrestaShop
4 года назад
ofiy
Юрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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