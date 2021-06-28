ТЗ:

товары из Libreka должны также импортироваться

функционал будет наполнять подмагазин и затем будет автоматически отображать товары для магазина- fan69

далее это можно будет применить для другого магазина с помощью ID.

Subshop - Erotisma-> все товары из Libreka -> все товары для Fan69

Subshop – какой то другой магазин1 -> товары из Libreka -> но только магазин 1 -> не для FAN69

этот функционал надо сделать.

API-данные/ подключение к функционалу