Требуется разработка WEB-приложения для управленческого учета интернет-магазинов. Основные функции: учет склада, кассы, взаиморасчетов, списков и отчетов. Интерфейс должен быть адаптирован для смартфонов, обеспечивая удобный доступ к данным о приходах, расходах и остатках, а также формирования отчетов и дашбордов.