Слайдер на сайт

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Завершен10 заявок2037 просмотров

Здравствуйте! Нужно вместо фотографии на главной странице сайта сделать слайдер (чтобы прокручивалось несколько фотографий).

С возможностью легко и быстро поменять фотографии самому. (Нужно будет объяснить)

Сайт - manicuredesign.by На wordpress

WordPress
4 года назад
guest_16091729121854
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mux1n
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$20
3 дня
Спасибо за работу, все чётко в срок. Цена не высокая, но качество работы на уровень выше. Взаимное понимание. Советую.
Отличный заказчик! Понятное ТЗ. Оплата во время. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Илья
 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов
4 года назад
Михаил
 
22 года
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Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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mux1n
39 лет
4 года в сервисе
Был
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Кирилл
 
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3 года назад
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Владимир
 
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Был
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Александр
 
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