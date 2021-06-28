Требуется разработать функционал для подключения сервиса Libreka к интернет-магазину на Prestashop. Необходимо импортировать товары из Libreka для подмагазина Fan69, а также обеспечить возможность применения этого функционала для других магазинов. Важно учитывать ID подмагазинов и реализовать API-подключение. Подробности в приложении PDF.