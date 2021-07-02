Задача заключается в интеграции 'умного поиска' Multisearch.io для интернет-магазина на платформе X-Cart. Необходимо обеспечить корректную работу поиска для улучшения пользовательского опыта.
Разработать интернет магазин и настроить дропшипинг с AliExpress
1. Создать шаблонный интернет магазин, например, Shopify
2. Загрузить и настроить приложение для автоматического импортирова информации о товарах и изображения из списков товаров AliExpress в магазин.
3. Настроить оформление заказов через дропшипинг
• Клиент покупает продукт
• Плагин находит товар на AliExpress от моего имени, автоматически заполняет данные клиента и покупает его у необходимого поставщика AliExpress.
• Затем поставщик AliExpress отправляет заказ непосредственно на адрес продавца.
• После отправки заказа отправляется клиенту код отслеживания от моего имени.
4. Настройка оплат.
Заявки фрилансеров
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