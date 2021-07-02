Разработать интернет магазин и настроить дропшипинг с AliExpress

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок2418 просмотров

1. Создать шаблонный интернет магазин, например, Shopify

2. Загрузить и настроить приложение для автоматического импортирова информации о товарах и изображения из списков товаров AliExpress в магазин.

3. Настроить оформление заказов через дропшипинг

• Клиент покупает продукт

• Плагин находит товар на AliExpress от моего имени, автоматически заполняет данные клиента и покупает его у необходимого поставщика AliExpress.

• Затем поставщик AliExpress отправляет заказ непосредственно на адрес продавца.

• После отправки заказа отправляется клиенту код отслеживания от моего имени.

4. Настройка оплат.

Shopify
4 года назад
php_prog
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