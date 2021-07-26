Добрый вечер! Нужна помощь с версткой и натяжкой адаптивного дизайна на Opencart 3

Есть действующий интернет магазин на опенкарт 1.5 (ссылка на сайт в лс).

Сейчас переходим на Opencart 3 и нужно для нового сайта сверстать именно этот дизайн как на действующем сайте, только полностью адаптивный (на действующем не адаптив, а пк версия и мобильная отдельно). Перенос и настройка модулей.