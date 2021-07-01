Требуется помощь с версткой и адаптацией дизайна интернет-магазина на Opencart 3. Необходимо сверстать адаптивный дизайн, аналогичный существующему на Opencart 1.5, с переносом и настройкой модулей. Важно, чтобы новый сайт корректно отображался как на ПК, так и на мобильных устройствах.
Сайт prestashop
Приветствую,
необходимо создать сайт магазин на prestashop
- установка prestashop
- подключение темы оформления/адаптивный
- адаптация темы под фирменный стиль
- заполнение/каталог товаров: 50+
- проверка/оптимизация
модули
- видео лайф с Youtube канала, на главной/на странице товара
- майл рассылка по клиентской базе
- выписка счетов
- модули оплаты PayPal, Visa/Mastercard
укажите пожалуйста сразу вашу стоимость
знание английского предпочтительно, знание prestashop
заранее благодарен
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