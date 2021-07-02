Надо настроить цели в GA и ЯМ через GTM

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Закрыт2 заявки2387 просмотров

Необходимо настроить цели по всей последовательности прохождения корзины в интернет магазине - от кнопки положить в корзину до страницы спасибо за заказ

4 года назад
sparj
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Заявки фрилансеров

Алексей
 
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