Калькулятор товара на Modx

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки2485 просмотров

Нужна помощь специалиста разобраться в настроенном калькуляторе интернет-магазина у товара http://joxi.ru/EA4Yw4qfvxyb0r

Пример части кода (сниппет)

https://drive.google.com/file/d/1xcFs4_WCuzGeIM21nq1reI9hDNxNV_N1/view?usp=sharing

ТЗ

1. Разобраться в работе калькулятор http://joxi.ru/EA4Yw4qfvxyb0r

2. Внести правки в размеры (длина, ширина, высота, комплектация)

Цена работы в заявках, подробности в переписки

MODX
4 года назад
zhenich888
Евгений 
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