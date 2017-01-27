Здравствуйте! Мне нужен современный интернет -магазин,вкотором обязательно присутствовали бы эти 2 функции:1. Делов том,что в моём интернет -магазине будут продаваться товары,которые имеют

категории и подкатегории.Например:Шлифовальные диски 5ти разных

диаметров-100-125-150-180-200мм,и у каждого диаметра будет по 21 разной зернистости,и будут разные цены. Каждый

покупатель будут выбирать определённый диаметр,определённую зернистость,

определённое количество и по разным ценам! То есть нужна модифицированная

корзина.Желательно с летающим,а ещё лучше, плавающем эффектом.А самое главное:

2. Мывысылаем товары по почте по всей России. Мне нужно,чтобы был функционал автоматического

распечатывания всех почтовых сопроводительных документов на те данные,которые

вводит заказчик при заказе нам товара на сайте нашего интернет-магазина(этикетку,которая

наклеивается на посылку с адресом отправители и получателя,опись с его заказом и

почтовый перевод).