Большой интернет и офлайн магазин с несколькими точками продаж и складами. Задач много, задачи разные: от добавления новых способов оплаты до написания модулей с нуля. Разработка ведётся через git, знания git обязательны. ...
Современный интернет -магазин
Здравствуйте! Мне нужен современный интернет -магазин,вкотором обязательно присутствовали бы эти 2 функции:1. Делов том,что в моём интернет -магазине будут продаваться товары,которые имеют
категории и подкатегории.Например:Шлифовальные диски 5ти разных
диаметров-100-125-150-180-200мм,и у каждого диаметра будет по 21 разной зернистости,и будут разные цены. Каждый
покупатель будут выбирать определённый диаметр,определённую зернистость,
определённое количество и по разным ценам! То есть нужна модифицированная
корзина.Желательно с летающим,а ещё лучше, плавающем эффектом.А самое главное:
2. Мывысылаем товары по почте по всей России. Мне нужно,чтобы был функционал автоматического
распечатывания всех почтовых сопроводительных документов на те данные,которые
вводит заказчик при заказе нам товара на сайте нашего интернет-магазина(этикетку,которая
наклеивается на посылку с адресом отправители и получателя,опись с его заказом и
почтовый перевод).
Заявки фрилансеров
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