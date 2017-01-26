Интернет-магазин свадебных платьев и аксессуаров,индивидуальный пошив

Интернет-магазин свадебной тематики, не имеющий магазина, по-этому никакой примерки нет.

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Женский пол (преимущественно в Россия) - невесты, подружки невест, гости на свадьбе, девочки, девочки -цветочницы, мамы невест, свекрови,

выпускницы. Точный возраст детский платьев пока уточняется, но изюминка сайта в

том, что одежда шьется под любые параметры, как по имеющемуся каталогу, так и

по отдельным индивидуальным пожеланиям и эскизам клиента. Все параметры, как снять

мерки, имеются в доступном виде на сайте. Так же по указанным параметрам, даже

если платья (по каталогу) нет в наличии на американском складе - его сошьют по

указанным параметрам без какой - либо доп. платы. Сайт так же предоставляет

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девочек несущих букет, аксессуаров, еще и бальные платья

"Кинсеаньера" - это 15-й день рождения у девушек, когда они отмечают

свое превращение в женщину. Его часто называют Кинс Аньоса или Кинс, а термин

«Кинсеаньера» также может подразумевать девушку-именинницу. Это испанская

традиция, которая чаще отмечается в Центральной Америке и Мексике.