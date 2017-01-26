Уважаемые фрилансеры, нужно создать интернет-магазин продуктов питания со следующими характеристиками: 1. Регистрация клиента. Личный кабинет клиента с историей заказов. 2. Корзина. 3. Оплата товара на выбор: банковской картой или наличными. ...
Интернет-магазин свадебных платьев и аксессуаров,индивидуальный пошив
Интернет-магазин свадебной тематики, не имеющий магазина, по-этому никакой примерки нет.
Категория покупателей:
Женский пол (преимущественно в Россия) - невесты, подружки невест, гости на свадьбе, девочки, девочки -цветочницы, мамы невест, свекрови,
выпускницы. Точный возраст детский платьев пока уточняется, но изюминка сайта в
том, что одежда шьется под любые параметры, как по имеющемуся каталогу, так и
по отдельным индивидуальным пожеланиям и эскизам клиента. Все параметры, как снять
мерки, имеются в доступном виде на сайте. Так же по указанным параметрам, даже
если платья (по каталогу) нет в наличии на американском складе - его сошьют по
указанным параметрам без какой - либо доп. платы. Сайт так же предоставляет
помимо свадебных, платьев для подружек невесты, выпускных нарядов,платьев для
девочек несущих букет, аксессуаров, еще и бальные платья
"Кинсеаньера" - это 15-й день рождения у девушек, когда они отмечают
свое превращение в женщину. Его часто называют Кинс Аньоса или Кинс, а термин
«Кинсеаньера» также может подразумевать девушку-именинницу. Это испанская
традиция, которая чаще отмечается в Центральной Америке и Мексике.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! нужна помощь в поиске подходящего движка и переноса сайта (движок с возможностью он-лайн "рулить" дизайном и контентом как bloxy, platformalp и подобные) или сервис, который позволяют сделать удаленно каталог товаров и ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо файл (прикрепил) импортировать на сайт s4u.com.ua и обновлять информацию по товарам. Пример файла выгрузки прикрепил. Так же необходимо рассчитывать цену с доллара в гривну по актуальному курсу (курс смотрим по xml или json на http://content.finance.ua/ru/xml/currency-cash) ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен опытный специалист, который очень хорошо знает эту CMS. Подробности в личку пришлю.Интернет-магазины18 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте ,уважаемые коллеги !Интересует цена и сроки исполнения.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт www.keramkot.ru. Нужно его сделать заново с новым дизайном и новой системой управления сайтом. Дизайн или готовый шаблон дизайн должен быть адаптивный для всех устройств. Нужно: добавить оплату картами и яндекс деньгами. ...Интернет-магазины42 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать магазин на opencart 2. Доработки не сложные: изменить текстовки в письмах, добавить варианты оплат и тд. Подробное ТЗ в личку. Ищу хорошего, ответственного специалиста.Интернет-магазины14 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать аналогичный интернет магазин https://www.skechers.com/en-usИнтернет-магазины24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо помочь установить и настроитm слайдер в интернет-магазине. Можно готовое решение. Легко обновляемое и настраиваемое. Варианты слайдеров и цена.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать адаптивную версию интернет-магазина для мобильных устройств. Магазина работает на ocStore 1.5.1.3 базовый шаблон значительно переработанный как по дизайну так и по функционалу.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад