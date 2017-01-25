Здравствуйте! нужна помощь в поиске подходящего движка и переноса сайта (движок с возможностью он-лайн "рулить" дизайном и контентом как bloxy, platformalp и подобные) или сервис, который позволяют сделать удаленно каталог товаров и ...
Создание интернет-магазина
Уважаемые фрилансеры,
нужно создать интернет-магазин продуктов питания со следующими характеристиками:
1. Регистрация клиента. Личный кабинет клиента с историей заказов.
2. Корзина.
3. Оплата товара на выбор: банковской картой или наличными.
4. Каждый товар имеет своего производителя. Каждому производителю посвящена отдельная страница на сайте. По производителю можно выбрать все его товары. По товару можно выйти на производителя.
5. Продажа на сайте купонов (сертификатов) на приобретение продукции как всего ассортимента, так и по конкретным производителям. С возможностью последующего погашения этих купонов при покупке товара.
6. На главной - слайдер с изображениями "горячих" товаров.
7. При размещении товара в корзину покупатель выбирает дату доставки из предложенных (на выбор из дней на неделю вперед, но не по всем дням - дни доставки зависят от производителя и от товара. Например, для одного товара все дни кроме воскресенья, для другого товара - ежедневно).
8. В корзине покупатель может изменить дату доставки каждого из товаров.
9. Возможность добавлять информационные страницы на сайте: новости, акции, статьи.
Рассматриваю opencart и woocommerce.
Предполагаю, что нужно будет подобрать подходящий адаптивный шаблон и доработать его под вышеперечисленные нужды.
Пожалуйста, сообщите ваши (ориентировочные) сроки и стоимость. И предпочитаемый вами движок.
Заявки фрилансеров
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