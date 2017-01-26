Интернет-магазин свадебной тематики, не имеющий магазина, по-этому никакой примерки нет. Категория покупателей: Женский пол (преимущественно в Россия) - невесты, подружки невест, гости на свадьбе, девочки, девочки -цветочницы, мамы невест, свекрови, выпускницы. Точный ...
Магазин предмеов CS GO
Сайт для продажи вещей CS GO. Есть скелет сайта, то бишь наброски, подробнее в скайпе
Нужен "сайт-гарант", с автоматической отправкой офферов и авторизацией на сайте через стим соответственно, основная информация расписана в макете, который я отпарвлю чуть позже, основная суть вот в чем, есть 2 варианта продажи вещей, или магазину за определенный процент от стоимости предметов в стим (70% от торговой площадки), или человеку "лично" через наш сайт, "продавец" вводит ссылку на профиль стим покупателя, высвечивается картинка, ник и тд (Подробнее в "Набросок Personal Selling после нажатия галочки у Sell to") выбирает вещи, которые собирается продать, ему приходит оффер от нашего бота, он подтверждает обмен, это отображается в истории, баланс начисляется автоматически после 20 секунд принятия обмена. Так же нужна панель урпавления сайтом, функционал расписан в вордовском файле "Панель управления сайтом". Перемещающийся чат-цикл с постоянным активом. Это главная суть проекта.
и "макет", где всё расписанно подробнее
Заявки фрилансеров
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