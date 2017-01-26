Новый пакет дизайна (тема) на "чистой" установке на Magento 1.9.3.0 с нуля работает отлично (значит с пакетом дизайна все в порядке). Если залить пакет "поверх" старой темы на рабочий сайт и сделать его основным - этот ...
Bitrix. Доработка и поддержка большого магазина
Большой интернет и офлайн магазин с несколькими точками продаж и складами.
Задач много, задачи разные: от добавления новых способов оплаты до написания модулей с нуля.
Разработка ведётся через git, знания git обязательны.
Ищем несколько хороших и обязательных специалистов с опытом серьёзных разработок на Bitrix.
Проект планируется долгосрочным, поэтому рассчитываем на длительное сотрудничество.
Оплата производится по часам.
Управление проектом ведётся через тасктрекер.
Ищем именно специалистов или команду их нескольких спецов. Менеджеры с командами и тд. не рассматриваем: нужны именно разработчики.
P.S.
Преимущественно рассматриваем специалистов из России в связи с ограничениями по возможным способам оплаты.
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