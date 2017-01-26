Magento 1.9.3: не работает новый дизайн - найти и исправить ошибку

Новый пакет дизайна (тема) на "чистой" установке на Magento 1.9.3.0 с нуля работает отлично (значит с пакетом дизайна все в порядке). Если залить пакет "поверх" старой темы на рабочий сайт и сделать его основным - этот новый дизайн не запускается. Возможно, где-то что-то с чем-то конфликтует.

Что нужно:

1) разобраться в чем проблема и исправить ошибку

2) сформировать и предоставить список проблем, которые эту ошибку вызывают