Проектирование и создание «под ключ» продающего сайта интернет-магазина детского конструктора, адаптированного (подготовленного) под дальнейшее его продвижение в поисковых системах Яндекс и Гугл. Подробнее см. проект ТЗ и макеты страниц (прилагается) В идеале ищу ...
Сверстать сайт
Cms web asyst shop script
главная, и внутренние страницы, поиск и основные модули
сделать все корректно, согласно струтуры дизайна, соответствие
оплата в два этапа, вы приступаете к работе 2–4 дня показываете промежуточный результат — оплата 50%, далее по завершению
оплата на ВМ или ЯД
бюджет 8000р
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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