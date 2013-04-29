Проектирование и создание «под ключ» продающего сайта интернет-магазина детского конструктора, адаптированного (подготовленного) под дальнейшее его продвижение в поисковых системах Яндекс и Гугл. Подробнее см. проект ТЗ и макеты страниц (прилагается) В идеале ищу ...
Разработка модуля под любую CMS интернет-магазинов
Для службы доставки требуется разработка модуля интеграции разных систем управления интернет-магазинами (далее ИМ) (список внизу) с программой службы доставки через API (в основном XML).
Тут описать все, что должен делать модуль невозможно, так как документация по описанию этого процесса занимает 23 страницы вордовского файла. Вам нужно лишь быть уверенными, что Вы хорошо знаете одну из нижеперечисленных CMS магазинов и сказать какую. После этого я вышлю подробное описание.
Проект с разными бюджетами, так как разных CMS много.
Итак, коротко о модуле:
1. Модуль должен быть сделан с инсталяционной частью, то есть на сервере ИМ распаковывается архив, запускается скрипт
2. Модуль должен генерировать xml файл с данными о заказах и товарах при изменении статуса заказа на «передан на доставку»
3. Модуль должен генерировать xml файл с данными о заказах и товарах при изменении статуса заказа на «передан на самовывоз»
4. Модуль должен генерировать xml файл с данными о заказах и товарах при изменении статуса заказа на «передан на Почту»
5. Модуль должен генерировать xml файл с данными о заказах и товарах при изменении статуса заказа на «передан на Постаматы»
6. Отдельный скрипт, которому программа службы доставки передает данные о статусах того или иного заказа
7. В случае частичного отказа покупателем от товара программа должна принимать данные об отказных товарах и помечать их в соответствующем заказе
8. В настройках должна появиться дополнительная строка для ввода соответствующего ключа-идентификатора службы доставки (подробнее в документации).
Бюджет в проекте указан суммарно на разработку всех модулей (на какую-то CMS больше, на какую-то меньше).
При размещении Ваших предложений прошу, по возможности указывать "вилку" стоимости (хотя бы от и до), сроки и обязательно CMS, которую Вы готовы взять на себя. Предложения без цены и сроков будут отклоняться.
Список:
- 1С-Битрикс;
- WebAsyst Shop-Script;
- AMIRO.CMS;
- HostCMS;
- UMI.CMS;
- PHPShop;
- ABO.CMS;
- Virtue Mart (Joomla);
- Simpla;
- osCommerce;
- OpenCart;
- Magento;
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