Создание интернет-магазина с широким функционалом

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Закрыт12 заявок186 просмотров

1.Синхронизация сайта с 1с

2.Быстрая загрузка сайта с 2000-3000 тыс товарами

3.Сложная структура категорий

4.Редактирование всех блоков сайта с админской напели,а не tpl

5.Сделать интернет магазин,но скрыть на первое время поля цена и корзина

6.Кроссбраузерная верстка от EI 6 до сафари retina,ipad,мобильная версия

Сроки создания сайта с 0

Техническое задание вышлю

Цена

12 лет назад
Romansom
Роман 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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