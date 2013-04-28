Сайт интернет-магазина

Нужен простой, готовый к употреблению, интернет - магазин с возможностью загрузки и обновления цен из 1С (версия 7) и системой рассылки подтверждений и отслеживания заказов. Так же необходима система выгрузки контента для Яндекс маркета.

Просьба писать в личку стоимость и на чем реализован магазин + его функционал.