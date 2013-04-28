Добавить на сайт на джумле+виртуамарт модули: 1. ЧПУ 2. Обратный звонок 3. Фильтры по товарам 4. Слайдер Желательны ответы с номерами телефонов.
Сайт интернет-магазина
Нужен простой, готовый к употреблению, интернет - магазин с возможностью загрузки и обновления цен из 1С (версия 7) и системой рассылки подтверждений и отслеживания заказов. Так же необходима система выгрузки контента для Яндекс маркета.
Просьба писать в личку стоимость и на чем реализован магазин + его функционал.
Заявки фрилансеров
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