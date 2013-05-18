Модификации сайта на Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен3 заявки180 просмотров

Сделать несколько модификаций сайта на Wordpress. Подробное задание в приложении, детали в личной беседе.

WordPress
12 лет назад
ilyademi
Илья 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

lonerric
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$120
4 дня
Адекватный и исполнительный разработчик. Рекомендую
Четкое задание. Быстрая оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

lonerric
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад